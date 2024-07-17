St. Petersburg'ta düzenlenen 20. Uluslararası Kum Heykel Festivali büyük ilgi gördü

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 20. Uluslararası Kum Heykel Festivali büyük ilgi gördü.

Rusya'nın St. Petersburg kenti, 20. Uluslararası Kum Heykel Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Rusya'nın yanı sıra aralarında Hindistan ve Bulgaristan'ın da bulunduğu farklı ülkelerden 20 ünlü heykeltıraşın katıldığı festival büyük ilgi gördü. 12 Temmuz'da başlayan festival, "Rus Topraklarının Güneşi" temasıyla 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalde tarihi olaylar ve masal kahramanlarının kumdan yapılan heykelleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. - ST. PETERSBURG