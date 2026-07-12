Staj Mağdurlarından Eylem - Son Dakika
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Staj Mağdurlarından Eylem

12.07.2026 15:11
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Staj ve çıraklık sigorta hakları için Bursa'da eylem yapıldı, muhalefet destek verdi.

(BURSA) - Haber: Zehra Değirmenci/ Kamera: Sibel Kahraman

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, staj ve çıraklık dönemindeki ilk işe giriş tarihlerinin sigorta başlangıcı sayılması talebiyle eylem yaptı. Eyleme destek veren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Saadet Partisi ve diğer muhalefet partileri olarak bu verdiğiniz haklı mücadele sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, staj ve çıraklık dönemindeki ilk işe giriş tarihlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi talepli eylemlerini Bursa'da sürdürdü. Fomara Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da destek verdi.

Bursa Staj Mağdurları Derneği Başkanı Ahmet Orhan, burada yaptığı açıklamada, staj ve çıraklıkları sırasında sigorta kartları kendilerine verilirken öğretmenlerinin, "Sizlerin sigorta primlerini işverenlerin inisiyatifine bırakmadan devlet olarak bizzat biz ödüyoruz. Sizler direkt çalışma hayatına sigortalı başlayan şanslı kişilersiniz. 25 sene sonra 5 bin prim gününü tamamlayan hepiniz emekli olacaksınız. Sizler erkenden emekli olacaksınız, akranlarınız da sizlere gıpta ile bakacak" dediklerini anlattı.

Orhan, "35 sene sonra ise bizden 5 sene daha geç SGK'lı olan, yaşı bizden küçük kişiler çok daha az primle emekli oldu; bizler ise onlara gıpta ile baktık" dedi.

Devletin 35 sene önce kendilerine, "Sizler sigortalı birer çalışansınız" derken, bugün "Sizler diploma almaya çalışan birer öğrenciydiniz" dediklerini ifade eden Orhan, SGK sistemine girdikten sonra şartların aleyhlerine olacak şekilde sürekli değiştirildiğini söyledi.

Orhan, şöyle konuştu:

"Hiç kimse meslek lisesi diplomasıyla emeklilik hakkı elde etmeye çalışmıyor. Bu mücadele, sigorta kartıyla kandırılan insanların mücadelesidir. Yıl olarak da hak ettik, prim olarak da hak ettik, yaş olarak da hak ettik. Tek hak etmediğimiz şey sigorta kartıyla kandırılmaktır. Hiç kimse SGK sisteminin adil olduğunu iddia edemez. Sanayide cebindeki sigorta kartıyla 8 sene çalışan çırağın emeği, çocuk bezi reklamında oynayan bebeğin 8 saniyesi kadar değer arz etmiyorsa, hiç kimse adaletten bahsedemez. Hiç kimse SGK sisteminin adil olduğunu iddia edemez."

Buradan SGK yetkililerine sesleniyoruz. Sisteme geç girenlerin 38 yaşında emekli olduğu, erken girenlerin ise 60 yaşında emekliliğe zorlandığı bir SGK sistemi adil değildir."

"TÜRKİYE'NİN MEYDANLARI HAK ARAYAN İNSANLARLA DOLU"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise şöyle konuştu:

"Şuna yürekten inanıyorum. Vermiş olduğunuz bu kutlu mücadele çok yakın bir zamanda karşılık bulacak, hak ettiğiniz karşılığı en yakın zamanda alacaksınız. Bir pazar günü, insanların en rahat edeceği günde Bursa meydanlarında hak arama mücadelesinde değil, evinde çoluk çocuğuyla zaman geçirmesi gereken dönemdeyiz. Bugünkü düzen maalesef TBMM koridorlarını hak arayan insanlarla dolduruyor. Türkiye'nin 81 ilindeki meydanları hak arayan insanlarla dolduruyor. Bizler de Saadet Partisi ve diğer muhalefet partileri olarak bu verdiğiniz haklı mücadele sonuna kadar yanınızda olacağız. Elimizden geleni değil, gerekeni yapacağız. Hakkınızı hep beraber en güzel şekilde alacağız."

"BU HADİSE TAM ANLAMIYLA NİTELİKLİ DOLANDIRCILIKTIR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Staj ve çıraklık mağdurlarının yıllardır anlatmaya çalıştığı şeyi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu hadise tam anlamıyla bir nitelikli dolandırıcılık hadisesidir. Yaşanan hadisenin adı 13, 14, 15, 16 yaşında pırıl pırıl çocuklarımızın nitelikli bir şekilde dolandırılmasıdır. Bu devletin sana verdiği sigorta kartı değil mi? Kim biliyordu bunun kısa vadeli sigorta kolu mu uzun kol mu olduğunu? Devlet vatandaşını dolandırmaz. Hele hele ortaokul, lise çağında gencecik çocuklarına oyun oynamaz. Mesele net. Sigorta başlangıç tarihini, staj başlangıç tarihi kabul edeceksin. İçinden çıkılmayacak bir konu değil. Bunu Bilal'e söylesen Bilal anlar, Bilal. Bir daha söylüyoruz. Staj, çıraklık başlangıcı tarihi sigorta başlangıç tarihi kabul edilecek, emeklilik hesabına sayılacak, hak yerini bulacak, adalet yerini bulacak. Bu mevzuyu Meclis'te çok defa kendine getirdik. Ne dediysek AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Vallahi hiç kusura bakmayın. Mağdurun bugün yanında değilsen yarın da karşısına çıkmayacaksın."

Kaynak: ANKA

Politika, Sigorta, Ekonomi, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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