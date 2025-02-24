Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarından Açıklama - Son Dakika
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Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarından Açıklama

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Samsun'da staj ve çıraklık sigortası mağdurları basın açıklaması yaparak haklarını talep etti.

24.02.2025 15:54
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Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'da staj ve çıraklık sigortası mağdurları, basın açıklaması yaptı. Burak Can, "En ağır şartlarda çalıştık, didindik, emek verip ürettik, ülkemize katma değer sağladık. Buradan vicdanı halen hür olan siyasilerimize sesleniyoruz. Bizi savunmak zorundasınız. Sizleri oraya asansör gibi ellerinizi indirip kaldırmaya, öylesine oylama yapmaya göndermedik" dedi.

Samsun'da staj ve çıraklık sigortası mağdurları, Onur Anıtı önünde bir araya gelerek yaşadıkları mağduriyeti duyurmak adına basın açıklaması yaptı. Mağdurlar adına konuşan Burak Can, şunları söyledi:

"Bugün burada Türkiye'de artık duymayanın kalmadığı, hepimizin malumu 1986 yılında çıkan 3308 sayılı garabet kanununun mağdurları olarak sesimizi duyurma çabası içerisindeyiz. Bu öyle bir çaba ki akıllara ziyan. Çalıştığımızı anlatmaya çalışmak zorunda kalıyoruz. En acısı da bu galiba. ve tabii ki kanunu düzeltmeye çalışmak biz stajyer ve çıraklara düşmüş durumda. Türkiye gibi kendini gelişmiş ülkeler kategorisine yükseltmeye çalışan ülkemize sosyal güvenlik politikaları açısından yakışmayan bir yasadan bahsediyoruz. Daha 14-15 yaşlarında çalışma yaşıtlarına göre çok daha erken yaşta başlayan bizlerin bu davaya zaman ayırmasının bir tek sebebi var. Hepimizin ortak noktası haklı olmamız. Bizlere sanayide motor tamiri yaparken ya da fabrikada staj yaparken tamamen işçi gibi davranıldı. O gün çalıştığımız ortamlarda bir işçi, usta ne yapıyorsa aynısını yaptık. Hiç 'siz geriden bakın öğrencisiniz' diyen olmadı. En ağır şartlarda çalıştık, didindik, emek verip ürettik, ülkemize katma değer sağladık. SGK kartlarımızı teslim eden tüm amir ve müdürlerimiz bizlere erken yaşta çalışma hayatına başladığımız için çok şanslı olduğumuzu, SGK girişlerimizin bizi yaşıtlarımıza göre erken emekli edeceğini bildirdi.

"Adalet er ya da geç yerini bulacak"

SGK kartlarımızın arkasında yazan, sonraki iş yerinize bu kartı bildirin uyarısı ve halen aynı SGK kartındaki numarayı kullanıyor olmamız kandırıldığımızın en önemli kanıtı. Buradan vicdanı halen hür olan siyasilerimize sesleniyoruz. Bizi savunmak zorundasınız. Sizleri oraya asansör gibi ellerinizi indirip kaldırmaya, öylesine oylama yapmaya göndermedik. Sizi oraya vekaleten bizim haklarımızı korumanız için gönderdik. Bizim gördüğümüz pencerede mağduriyet var, haksızlık var, hak gaspı var, emeğin yok sayılması var, ucuz iş gücü var, çalışma var, maaş var, SGK kartı var, SGK numarası var, patron var, iş yeri var, iş var. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Ama inanın o gün geldiğinde ağlasa da sızlasa da bugüne kadar bizi görmeyen siyasilere kapımız açık olmayacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarından Açıklama - Son Dakika

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