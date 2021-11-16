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Stajyer avukatlar İl Göç İdaresini gezdi - Son Dakika

Stajyer avukatlar İl Göç İdaresini gezdi

16.11.2021 16:04
Stajyer avukatlar İl Göç İdaresini gezdi

Edirne Barosuna kayıtlı stajyer avukatlar, mesleğe başlangıçlarında bilgi ve deneyim paylaşımı için İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum hakkında bilgi aldı.

Edirne Barosuna kayıtlı stajyer avukatlar, mesleğe başlangıçlarında bilgi ve deneyim paylaşımı için İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum hakkında bilgi aldı.

Stajyer avukatlar, Edirne Barosu Başkan Yardımcısı Av. Gökhan Karakoç ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Geri Gönderme Merkezi Müdürü Enver Tutel tarafından karşılandı. Stajyer avukatlara İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerçekleştirilen idari iş ve işlemler aynı zamanda kurumun kuruluş amacı ve kurumda verilen hizmetler yerinde tanıtıldı. Aynı zamanda avukatların kurum işleyişindeki rolü üzerinden sunum yapıldı.

Edirne Barosu Başkan Yardımcısı Av. Gökhan Karakoç, " Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye kalkan kimi ülkelerin, çeşitli sebeplerle sınırlarına gelen garip, gurebaya nasıl bir muameleyi reva gördüklerini üzülerek izliyoruz. Ne mutlu bize ki, burada ziyaret ettiğimiz Edirne İl Göç İdaremiz gibi yüz akı kurumlarımızla devletimiz her daim mazlumun yanındadır" dedi.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ise, Edirne Barosu ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduklarını ve bu ziyaretin de mesleğe yeni başlayan avukat arkadaşlar için oldukça faydalı olacağını ifade ederek, memnuniyetini dile getirdi.

Stajyer avukatlar, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu'na ve Geri Gönderme Merkezi Müdürü Tutel'e teşekkür ederek kurumdan ayrıldı. - EDİRNE

Stajyer avukatlar İl Göç İdaresini gezdi
Stajyer avukatlar İl Göç İdaresini gezdi
Stajyer avukatlar İl Göç İdaresini gezdi
Stajyer avukatlar İl Göç İdaresini gezdi

Edirne Barosu, Edirne, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Stajyer avukatlar İl Göç İdaresini gezdi - Son Dakika


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