Starbucks, Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Starbucks, Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı

24.05.2022 11:28

Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks, 15 yıl sonra Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı. Ayrıca Starbucks Rusya'daki yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını açıkladı.

Ünlü markalar, Ukrayna'nın işgali sonrası sonrası birer birer Rusya'dan çekilmeye başladı. McDonald's ve Exxon Mobil gibi dünyaca ünlü şirketlerin ardından kahve devi Starbucks da 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekileceğini açıkladı.

ÇALIŞANLARA 6 AYLIK ÖDEME

Rusya'da 130 şubesi bulunan firma, yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını aktardı. Starbucks CEO'su Kevin Johnson geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Starbucks'ın tüm ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını bildirmişti.

130 MAĞAZASI VAR

Rusya'daki ilk mağazasını 2007'de açan Starbucks'ın ülkede lisans sahibi Alshaya Group tarafından işletilen 130 mağazası bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rusya'daki operasyonlarını gözden geçiren şirketlerin sayısı da artış göstermeye devam etmişti. Son olarak McDonald's, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Rusya pazarından çıkacağını ve operasyonlarını satma sürecini başlattığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Avrupa Konseyinden Rusya'nın azınlık haklarını bahane olarak kullandığı iddiası Avrupa Konseyinden Rusya'nın azınlık haklarını bahane olarak kullandığı iddiası Artan fiyatlar Avrupa kıtasının alım gücünü düşürdü Artan fiyatlar Avrupa kıtasının alım gücünü düşürdü
Kaynak: İHA

Exxon Mobil, Starbucks, Ukrayna, Rusya, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Starbucks, Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:40:43. #1.13#
SON DAKİKA: Starbucks, Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement