Starbucks, Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı

Ünlü markalar, Ukrayna'nın işgali sonrası sonrası birer birer Rusya'dan çekilmeye başladı. McDonald's ve Exxon Mobil gibi dünyaca ünlü şirketlerin ardından kahve devi Starbucks da 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekileceğini açıkladı.

ÇALIŞANLARA 6 AYLIK ÖDEME

Rusya'da 130 şubesi bulunan firma, yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını aktardı. Starbucks CEO'su Kevin Johnson geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Starbucks'ın tüm ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını bildirmişti.

130 MAĞAZASI VAR

Rusya'daki ilk mağazasını 2007'de açan Starbucks'ın ülkede lisans sahibi Alshaya Group tarafından işletilen 130 mağazası bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rusya'daki operasyonlarını gözden geçiren şirketlerin sayısı da artış göstermeye devam etmişti. Son olarak McDonald's, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Rusya pazarından çıkacağını ve operasyonlarını satma sürecini başlattığını açıklamıştı.