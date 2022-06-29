Su altı ekibinin zor anları - Son Dakika
Üye Girişi

Su altı ekibinin zor anları

29.06.2022 00:57
Su altı ekibinin zor anları

Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin su altı yolculuğunu çekmeye çalışan su altı görüntüleme ekibinin zor anları.

Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin su altı yolculuğunu çekmeye çalışan su altı görüntüleme ekibinin zor anları.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürüyor. Mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğunun sonuna gelindi. Van Gölü havzasında balık göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay'da bulunan balık bendine gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahit oluyor.

"Su altı çekim ekibinin zor anları"

Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği Deli Çay'daki balık bendine gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ediyor. İnci kefalinin su altı yolculuğu Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi. Ekibin su altı görüntüleme çalışmaları sırasında inci kefallerinin yoğun bir şekilde üzerlerine ekip zor anlar yaşarken, kameralara ise güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Su altı görüntüleme ekibinin 5 dakikalık görüntü için saatlerce su içerinde çekim yapan ekipler bütün zorluklara rağmen çekimlerinin tamamlanmasıyla akan serin sulardan çıktı. - VAN

YORUMLAR
500
Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu
Kaynak: İHA

Van Gölü, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Su altı ekibinin zor anları - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Su altı ekibinin zor anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement