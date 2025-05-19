Su Giderine Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Su giderine sıkışan kedi kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta su giderine sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Ballıca Mahallesi'ndeki bir ikametin tuvaletindeki su giderine kedi girerek mahsur kaldı. Ev sakinleri fark ettikleri kedi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve giden itfaiye ekibi kameralı sistem ile boru içindeki kediyi tespit etti. Bunun üzerine yapılan çalışma sonucu yavru kedi kurtarıldı.

Kurtarılan kedi bakımı için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.