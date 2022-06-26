Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Mollapolat köyü yolu üzerine bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kanalın yanında bulunan tahliye bölgesine yavru bir tilki düştü. İki arkadaş, yavru tilkiyi fark ettiklerini ve yakalamak için torba bulduklarını belirtti. Torbayı temin ettiklerini aktaran iki arkadaş, yavru tilkiyi yakaladıktan sonra doğaya bıraktıklarını, denk gelmemeleri taktirde orada açlık ve susuzluktan ölebileceğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çınar, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Su kanalının tahliye bölgesine düşen yavru tilki, vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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