Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde kayalıklar arasında balık avlayan su samurunun renkli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atatürk Mahallesi Ayanikola Adası kıyılarında ailece vakit geçiren vatandaşlar, kayalıklar arasında hareket eden bir canlı fark etti. Yakından incelediklerinde su samurunun kayalıklar arasında ustalıkla hareket ederek balık avladığını gördüler. O anları kayıt altına alan insanlara aldırış etmeden avlanmayı sürdüren su samuru, sevimli ve hareketli tavırlarıyla sahildeki vatandaşların ilgisini çekti.

Çevredeki bazı vatandaşların hayvanı midye ile beslemeye çalıştığı anların da yer aldığı görüntüler, kısa sürede beğeni topladı. - ORDU