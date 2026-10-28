Su Ürünleri öğrencileri Demirören Barajı'nda TÜBİTAK kapsamında saha çalışması yaptı - Son Dakika
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Su Ürünleri öğrencileri Demirören Barajı'nda TÜBİTAK kapsamında saha çalışması yaptı

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Su Ürünleri öğrencileri Demirören Barajı\'nda TÜBİTAK kapsamında saha çalışması yaptı
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Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri Demirören Barajı'nda plankton ve limnoloji dersleri kapsamında saha çalışması yaptı. Çalışmada TÜBİTAK 2209-A projeleri için araştırma yürütülürken öğrenciler örnekleme ve gözlem süreçlerine katılarak bilimsel deneyim kazandı.

Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri, Plankton Bilgisi ve Kültürü ile Limnoloji dersleri kapsamında Demirören Barajı'nda saha çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulurken, TÜBİTAK 2209-A kapsamında yürütülen öğrenci projeleri için de araştırmalar yapıldı.

Dersin yürütücüsü Prof. Dr. Özden Fakıoğlu ile İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Öcal'ın da katıldığı saha çalışmasında, öğrencilerin akademik bilgi ve araştırma deneyimlerini geliştirmelerine yönelik incelemelerde bulunuldu.

Çalışma kapsamında sucul ekosistemler, plankton yapısı ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin gözlem ve incelemeler gerçekleştirilirken, öğrenciler bilimsel araştırma süreçlerini yerinde deneyimleme imkanı buldu.

"Saha çalışmalarını çok önemsiyoruz"

Prof. Dr. Özden Fakıoğlu, saha çalışmalarının öğrencilerin mesleki ve akademik gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Teorik bilginin sahada uygulamayla desteklenmesini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin doğrudan gözlem yapmaları, örnekleme süreçlerini yerinde öğrenmeleri ve bilimsel araştırmanın bütün aşamalarını deneyimlemeleri akademik gelişimlerine önemli katkı sağlıyor. Bu tür saha çalışmalarını eğitimimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

Öğrenciler de saha deneyimlerini anlattı

Saha çalışmasına katılan öğrenciler de uygulamalı eğitimin kendileri açısından önemli bir deneyim olduğunu ifade etti. Derslerde öğrendikleri teorik bilgileri doğrudan sahada görme ve uygulama imkanı bulduklarını belirten öğrenciler, örnekleme, gözlem ve araştırma süreçlerine aktif olarak katılmanın mesleki gelişimlerine katkı sağladığını dile getirdi.

Öğrenciler ayrıca bu tür saha çalışmalarının bilimsel araştırmaya olan ilgilerini artırdığını, ekip çalışması ve uygulamalı öğrenme açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirtti. Öğrencilerin saha çalışmasına ilişkin değerlendirmeleri ve çalışma anları videolarla da kayıt altına alındı.

TÜBİTAK projeleri için sahada araştırma

Saha çalışmasında ayrıca Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri Berk Akça ve Ömer Öztürk'ün, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürüttükleri projeler üzerinde de çalışmalar gerçekleştirildi.

Berk Akça'nın "Buzul Göl Alg Biyoçeşitliliğinin Araştırılması" başlıklı projesi kapsamında alg çeşitliliğine yönelik incelemeler yapılırken, Ömer Öztürk'ün "Erzurum İli Göllerindeki Siyanobakteri Topluluklarının Konvansiyonel ve Metagenomik Analizlerle İncelenmesi" başlıklı araştırması doğrultusunda da saha çalışmaları yürütüldü.

Gerçekleştirilen çalışma ile öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerine aktif katılım sağlamaları, teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirmeleri ve akademik araştırma becerilerini geliştirmeleri amaçlandı.

Kaynak: İHA
LimnolojiTübitakGüncelEğitimYerelSon Dakika

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