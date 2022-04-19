Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı

19.04.2022 15:19

Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde su yüklü tırın ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde su yüklü tırın ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yüceler Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Samsun'a su sevkiyatı yaptığı bildirilen Ender Yetim'in kullandığı 28 K 1860 plakalı tır, Trabzon'dan Samsun'a yük taşıdığı öğrenilen Cemal Demir idaresindeki 10 AHV 72 plakalı tıra ışıklarda arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Ender Yetim yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu tır olay yerinden kaldırılarak trafik yeniden normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı
Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı
Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı
Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı
Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı
Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su yüklü tır ışıklarda duramayarak önündeki tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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