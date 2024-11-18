Suat Altın İnşaat İflas İlanı Yayınlandı - Son Dakika
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Suat Altın İnşaat İflas İlanı Yayınlandı

Suat Altın İnşaat İflas İlanı Yayınlandı

Kayseri'de Suat Altın İnşaat'ın iflası 21.10.2024 tarihinde açılacağı duyuruldu.

18.11.2024 13:27
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Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Suat Altın İnşaat'ın iflasının açılması ilanı yayımlandı.

Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından verilen ilanda; "Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21.10.2024 tarih ve 2024/360 Esas sayılı Hüküm Özeti ile Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünün 30172 sicil numarasında kayıtlı Suat Altın Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Turizm Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına, iflasın 21.10.2024 günü saat 11: 39 itibariyle açılmasına karar verilmiştir. Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine dairemizin yukarıda yazılı iflas dosyasından başlanılmıştır. İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suat Altın İnşaat İflas İlanı Yayınlandı - Son Dakika

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