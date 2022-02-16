Üye Girişi
Şubat ayı personel toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şubat ayı personel toplantısı yapıldı

16.02.2022 10:37
Şubat ayı personel toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü 2022 yılı Şubat ayı personel istişare ve bilgilendirme toplantısını yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü 2022 yılı Şubat ayı personel istişare ve bilgilendirme toplantısını yaptı.

Müftülük tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Personel İstişare ve Bilgilendirme toplantısı Şubat ayı toplantısı Konferans salonunda gerçekleştirildi. Müftüsü Rüstem Can'ın başkanlığında yapılan toplantıya Müftü Yardımcısı Derya Topalcık, Şube Müdürü Cengiz Akça ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Kur'an kursu öğreticilerine yönelik yapılan toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması gereken gündem maddeleri ve ilde Kur'an kurslarında verilen eğitimle alakalı konular müzakere edildi. Ardından Müftü Rüstem Can, genel bir değerlendirme konuşması yaparak personelin görüş ve önerilerini dinledi. - DÜZCE

Şubat ayı personel toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500

Rüstem Can, Müftülük, Müftü, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şubat ayı personel toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
10:34 Buket Aydın eski sevgilisi Emir Sarıgül'e maymunlu gönderme yapmıştı! Beklenen açıklama geldi
10:31 ABD Başkanı Biden'dan füze çıkışı: ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor
10:30 Özgeçmişinde 22 proje var! Dünyanın en iyi üniversiteleri sıraya girdi
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:43:22. #1.11#
SON DAKİKA: Şubat ayı personel toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement