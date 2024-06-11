SUBÜ'de Pasta ve Tatlı Yapım Metotları Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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SUBÜ'de Pasta ve Tatlı Yapım Metotları Eğitimi Düzenlendi

SUBÜ'nün şef ve aşçı adayı öğrencilerine yönelik olarak misafir şeflerin katıldığı 'Pasta ve Tatlı Yapım Metotları' başlıklı bir eğitim düzenlendi. Eğitimde pasta ve tatlı yapım metotları, güncel yaklaşımlar, sunum teknikleri ve çikolata dekoruna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ayrıca öğrencilere çeşitli lezzetlerin yapım aşamaları anlatılarak uygulamalar yapıldı. Etkinlikte misafir şeflere teşekkür belgesi takdim edildi.

11.06.2024 12:34
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SUBÜ'nün şef ve aşçı adayı öğrencilerine yönelik olarak misafir şeflerin katıldığı 'Pasta ve Tatlı Yapım Metotları' başlıklı bir eğitim düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerine yönelik 'Pasta ve Tatlı Yapım Metotları' isimli bir eğitim düzenlendi. Sapanca Turizm MYO Öğretim Görevlisi Taner Öztürk'ün organize ettiği eğitimde Şef Halil Kesgin ve Merve Nur Çin Kesgin öğrencilerle buluşarak pasta ve tatlı yapım metotları, pasta ve tatlı yapımında güncel yaklaşımlar, sunum teknikleri, tabak süsleme ve çikolata dekoruna ilişkin bilgiler paylaştılar. Ayrıca pasta ve tatlıların yapım aşamalarını en ince ayrıntısına kadar anlatarak öğrencilere 'Sufle', 'Tiramisu', 'Tart Tatin', 'Missisipi Tart', 'Budapeşte Pasta' gibi lezzetler yaptırdılar. Etkinlik misafir şeflere teşekkür belgesi takdim edilmesi ile son buldu.

Eğitime verdikleri destek için misafir şeflere teşekkür eden SUBÜ Sapanca Turizm MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk, "Bu tür eğitimler öğrencilerimize farkındalık ve çeşitlilik sağlıyor. Mesleğe bakış açılarını değiştiriyor ve kişisel gelişimlerine katkı veriyor. Bu eğitimin önemli bir çıktısı da üniversitemizin lisans ve ön lisans öğrencilerinin bir araya gelerek bir ekip ruhu oluşturması oldu. Mesleğimizde yemeği iyi yapmak kadar insan ilişkilerinin de iyi olması ve mesleki etik kuralları çerçevesinde bir bilince sahip olmak gerekiyor. Mutfakta çalışan bireyler arasında koordinasyon devamlı olmalı. Takım çalışması mutfaktaki başarının temel anahtarı" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SUBÜ'de Pasta ve Tatlı Yapım Metotları Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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