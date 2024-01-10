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SUBÜ Ferizli MYO Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Çevrelerini Temizledi - Son Dakika
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SUBÜ Ferizli MYO Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Çevrelerini Temizledi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 'Gönüllülük Çalışmaları' dersi kapsamında kütüphane yenileme, cami temizleme ve Karasu sahilinde çevre temizliği gibi sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. Öğrenciler, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırma, toplumsal alanların temiz tutulmasının önemine dikkat çekme ve çevre koruma konularında farkındalık oluşturma amacıyla çalışmalar yaptılar.

SUBÜ Ferizli MYO Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Çevrelerini Temizledi
10.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:37
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SUBÜ Ferizli MYO öğrencileri, 'Gönüllülük Çalışmaları' isimli ders çerçevesinde hazırladıkları sosyal sorumluluk projeleri ile kütüphane yenilediler, cami temizlediler ve Karasu sahilinde çevre temizliği yaptılar.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Öğretim Görevlisi Şebnem Noyat'ın yönettiği 'Gönüllülük Çalışmaları' isimli ders çerçevesinde hazırladıkları projelerle birçok gönüllülük faaliyeti gerçekleştirdi. Çocuk Cerrahi ve Çocuk Acil Bölümü'nün kütüphanesini 355 kitap ve oyuncakla yenileyen öğrenciler; burada çocuklara yönelik kitap okuma alışkanlığı kazandırma, nitelikli kitaplar ile buluşturma, eğlenceli vakit geçirme ve hastalıklarla mücadele eden çocuklara moral verme odaklı etkinlikler yaptılar. Projeye; Tekstil Teknolojisi Programı, Moda Tasarımı Programı, İşletme Yönetimi Programı, Grafik Tasarım Programı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri katıldılar.

'Camilerimizi Temiz Tutalım' başlıklı projede ise İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri Göçmen Evleri Cami'nin içinde ve bahçesinde temizlik yaptılar. Cami cemaati ile sohbet de eden öğrenciler, proje ile toplumsal alanların temiz tutulmasının sağlık açısından önemine dikkat çekmek istediklerini ifade ettiler. 'Sahilleri Koruyalım ve Kirletmeyelim' isimli proje ile ise İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri Karasu'da sahil şeridinde çevreyi temizlediler. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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