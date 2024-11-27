SUBÜ Öğretim Görevlisi Açığa Alındı - Son Dakika
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Yerel

SUBÜ Öğretim Görevlisi Açığa Alındı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, ahlaka aykırı mesaj atan öğretim görevlisini açığa aldı.

27.11.2024 17:36
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Mezun olan öğrencisine ahlaka aykırı şekilde mesaj attığı iddia edilen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi açığa alındı. Üniversiteden yapılan açıklamada, öğretim görevlisinin açığa alınarak, üniversite binalarına girişinin yasaklandığı belirtildi.

SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan M.Ç.'nin iddaya göre mezun olan öğrencisine ahlaka aykırı şekilde attığı mesaj sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine üniversite yetkilileri idari soruşturma başlatarak, öğretim görevlisini açığa aldı. Konuyla ilgili Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın kuruluşlarına da yansıdığı üzere Geyve Meslek Yüksekokulu'ndaki bir öğretim görevlisinin 2023-2024 Akademik Yılı bahar yarıyılı sonunda mezun olan bir kadın mezunumuza ahlaka aykırı ve terbiyesizce yaklaşımına yönelik idari işlemler başlatılmıştır. Bu doğrultuda disiplin soruşturması başlatılarak, ilgili öğretim görevlisi açığa alınmış ve üniversitemize ait binalara girişi yasaklanmıştır. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak en büyük önceliğimiz ailelerinin bizlere emanet ettiği gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, onlara huzurlu ve kaliteli bir eğitim-öğretim ortamı sağlamaktır. Bunun için akademisyen-öğrenci ilişkisinin sağlıklı yürütülmesi esastır. Bu ilişkiyi akademisyenlik vasfına dayanarak kötüye kullanan hiçbir personelimize ise müsamahamız bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak mezun öğrencimizle iletişimimiz sürmektedir. İlgili öğretim görevlisi ile ilgili disiplin süreci de hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Politika, sakarya, Eğitim, Yerel, Geyve, Son Dakika

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