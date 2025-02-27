Sudan'dan Terörist HDM Sergisi - Son Dakika
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Sudan'dan Terörist HDM Sergisi

Sudan, bağımsızlık yıl dönümünde Ankara'da HDM milislerinin insan hakları ihlallerini sergiledi.

27.02.2025 17:46
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Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği, Bağımsızlığının 69. yıl dönümünde "Terörist Hızlı Destek Milisleri" isimli resim sergisi düzenledi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Terörist Hızlı Destek' milislerinin ihlallerini anlatan resim sergisi açılışı düzenlendi. Ankara bir otelde düzenlenen sergide, Hızlı Destek Milisleri'nin (HDM) 15 Nisan 2023'te başlattığı savaşta Sudan halkına yaşattığı zorluklar ve soykırımları resmedildi. Sergiye, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker katıldı.

"Bu savaşta tahminen 150 bin insan hayatını kaybetti"

Sergi hakkında bilgi veren Büyükelçi Babiker, "Sudan'da dünyanın en büyük insani krizi neredeyse iki yıldır yaşanıyor; 11 milyondan fazla Sudanlı ülke içinde yerinden edilirken, diğer 3 milyon kişi ise sınırları geçerek Mısır, Etiyopya, Çad ve Güney Sudan gibi komşu ülkelere yöneldi. Bunların arasında 4 milyonu çocuk. Hızlı Destek Milisleri'nin (HDM), organize savaş makinesi, yoksullaştırmak, zorla yerinden etmek amacıyla sivilleri ve evlerini hedef almıştır. Bu savaşta tahminen 150 bin insan hayatını kaybetti" dedi.

Kadınların ve çocukların cinsel istismara maruz kaldıklarını dile getiren Büyükelçi Babiker, "Kaçırma, zorla köleleştirme, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin büyük ölçeklerde yayılmasıyla bu trajedinin yükünü son derece ağır bir bedelle ödediler. Güvenilir kaynaklar göre, Masalit, Zaghawa ve Fur gibi belirli etnik kökenleri hedef alan HDM, 4 bin 500'e kadar tecavüzün işlenmiş olabileceğine inanılıyor. HDM kurulduğu tarihten bu yana soykırım, etnik temizlik ve insanlığa karşı işlenen diğer suçları işlemektedir" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası dayanışma ve yapıcı katılım, hayati önem taşıyor"

Uluslararası destek çağrısında bulunan Büyükelçi, "Sudan bu kritik aşamada ilerlerken, uluslararası dayanışma ve yapıcı katılım, hayati önem taşıyor. Sudan Hükümeti, ülke için geniş katılımlı, barışçıl ve sivillerin öncülüğünde bir gelecek sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Artık umudu yeniden canlandırmak, kurumları yeniden inşa etmek ve tüm Sudan halkı için müreffeh bir gelecek sağlamak için harekete geçme zamanıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sudan'dan Terörist HDM Sergisi - Son Dakika

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