Şuhut Orman Ekiplerinden Muğla\'daki Yangınla Mücadele

Afyonkarahisar'ın Şuhut Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışmalarına destek vererek alevlere karşı özveriyle mücadele etti.

Türkiye'nin farklı illerinden sevk edilen ekiplerle birlikte yangın bölgesinde görev alan Şuhut Orman İşletme Müdürlüğü personeli, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif rol üstlendi.

Yangının kontrol altına alınması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, kara unsurlarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda yeşil vatanın korunması için yoğun çaba harcadı.