Şuhut'ta binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bin 200 fidan toprakla buluştu.

"Herkes için 3 fidan" sloganı ile bu yıl Türkiye genelinde 232 milyon fidanın toprakla buluştu. Şuhut ilçesine bağlı Hallaç köyünde fidan dikimi merasimi gerçekleştirildi. Hallaç Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde gerçekleştirilen fidan dikimi merasimine, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, İl Genel Meclisi Üyeleri Gültekin Özdemir, Ali Altan, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Şuhut Orman İşletme Şefliği yetkilileri, eğitim camiası ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol üyeleri ve katılımcıların fidan dikimi ile başlayan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde gerçekleştirilen merasiminde fidanlar toprakla buluştu. Programın ardından Hallaç Köyü İlkokulu tarafından katılımcılara ilçenin tescilli keşkeği ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Fidan dikiminin ardından Şuhut Orman İşletme Şefliği tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Şuhut Orman İşletme Şefliğinde çalışan Şuayip Düzdaş konu ile ilgili açıklamasında, "Bugün Şuhut genelinde 'Geleceğe nefes dünyaya nefes' projesi kapsamında fidanlarımız dikdik. İlçe genelinde bin 200 adet fidanı toprakla buluşturduk. Şuhut Orman İşletme Şefliği olarak bundan dolayı gururluyuz" dedi.

Hallaç Köyü İlkokul Öğrencisi Eray Şahin ise fidan dikmelerine olanak sağlayan herkese teşekkür ederek, "Okula fidan diktiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gün geçti. Heyecanlıydık ilk kez fidan diktik" dedi. - AFYONKARAHİSAR