Şuhut'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Atatürk büstüne çelenk sunuldu - Son Dakika
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Şuhut'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Atatürk büstüne çelenk sunuldu

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Şuhut\'ta Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünde Atatürk büstüne çelenk sunuldu
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı Atatürk büstüne çelenk sundu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenler anıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Cumhuriyet Savcısı Ömer Çimenoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenler anıldı.

Milli Mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan Şuhut'ta düzenlenen törenle, Cumhuriyet Bayramı'nın birlik, beraberlik ve milli dayanışma ruhu bir kez daha vurgulandı. İlçedeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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