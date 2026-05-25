Şuhut'ta 'Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı' etkinliği

25.05.2026 12:34  Güncelleme: 12:35
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen köyünde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı etkinliği, yoğun katılım ve kültürel gösterilerle gerçekleştirildi.

Birlik, beraberlik ve kültürel değerlerin yaşatıldığı etkinliğe Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Özcan, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, Kayabelen Köyü Muhtarı Kurtuluş Şencan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik de Kayabelen köyü ses sanatçılarının seslendirdiği türküler ile semah ekiplerinin gösterileri, protokol üyeleri ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Program boyunca sahnelenen kültürel etkinlikler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Programda ayrıca derneğin gelecekteki faaliyetleri ve masraflarına destek sağlamak amacıyla yardım kutusu açıldığı öğrenildi.

Etkinlikte Ses Sanatçıları Gülten Benli, Zelişah/Mustafa ve Ali Eren Çınar sahne alırken, Sandıklı Yarenler Halk Oyunları Ekibi, Eskişehir Üçsaray Semah Ekibi, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları Ekibi ile Kayabelen Köyü Semah Ekibi birbirinden özel gösterileriyle katılımcılardan tam not aldı. - AFYONKARAHİSAR

