Şuhut\'ta Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi tarafından rutin olarak gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında çok sayıda vatandaş kan vererek hayat kurtarmaya destek oldu. Şuhut'ta kurulan kan bağış noktasına gelen gönüllüler, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu. Gün boyunca devam eden kampanyada vatandaşların gösterdiği duyarlılık memnuniyetle karşılandı.

Yetkililer, düzenli kan bağışının hastanelerde tedavi gören birçok hastanın yaşamına umut olduğunu belirterek, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kan ihtiyacının süreklilik arz ettiğini vurgulayan yetkililer, sağlığı elveren tüm vatandaşları düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti.

Şuhutlu vatandaşların kampanyaya gösterdiği yoğun katılım, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR