Şuhut\'ta Mezuniyet Coşkusu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Fatih İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte düzenlenen mezuniyet programında unutulmaz anlar yaşarken, ilkokul eğitimlerini tamamlamanın gururunu yaşadı.

Mezuniyet töreninde öğrenciler çeşitli etkinliklerle eğlenirken, öğretmenleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda veliler de çocuklarının bu özel gününe tanıklık ederek mutluluklarını paylaştı. 4/A sınıfı öğrencileri, ilkokul sıralarına veda ederken ortaokul hayatına ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşadı. Öğretmenler ve veliler, öğrencilerin gelecekte de başarılı bireyler olarak yetişmeleri temennisinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR