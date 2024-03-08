Eskişehir\'de Şükrü Saban Yol Koşusu nedeniyle trafik kapatılacak

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Eskişehir Valiliği, hafta sonu gerçekleştirilecek olan 'Şükrü Saban Yol Koşusu' atletizm yarış etkinliği çerçevesinde bazı bulvar, kavşak, cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Eskişehir Valiliği, 10.03.2024 Pazar günü Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 'Şükrü Saban Yol Koşusu' atletizm yarış etkinliği nedeniyle trafik tedbirleri alınacağını açıkladı. Bu çerçevede, etkinliğin düzenlendiği gün 08.00-10.30 saatleri arasında Atatürk Bulvarı, Odunpazarı Kavşağı, Cumhuriyet Bulvarı ve Balsu Bulvarı Kavşağı arasında yer alan, Odunpazarı, Lise, Vatan, Maide Bolel, Sarper, Şehit Serkan Özaydın, Sevinç, Borsa, Arabacılar Caddesi Kavşağı ve yine bu arada bulunan Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'na bağlanan cadde ile sokak çıkışları araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamada, bu alanlarda araç parkına müsaade edilmeyeceği ve park edilen araçların çekici vasıtasıyla bulundukları alandan çektirilerek yediemin otoparklarda muhafaza altına alınacağı ifade edildi.

Öte yandan görevli trafik ekiplerinin, araç trafiğine kapatılan bulvar, cadde ve sokakları kullanacak araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesini rica ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR