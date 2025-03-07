Şükrüpaşa SHM ile Sağlıklı Yaşam

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Şükrüpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), sunduğu sağlık hizmetleriyle dikkat çekiyor. Merkezde görev yapan Diyetisyen Yaprak Şule Levent, sağlıklı beslenme danışmanlığıyla birçok kişinin yaşam kalitesini artırıyor.

Şükrüpaşa SHM'ye başvuran Murat Altaş, aldığı destekle beş ayda 20 kilo verdi. Altaş, kilolarının günlük yaşamında büyük bir engel oluşturduğunu belirterek, "Başlangıçta 97 kiloydum, şu anda ise 77 kiloyum. Diyetisyenim tarafından bana özel bir diyet listesi hazırlandı ve sürekli takip edildim. Artık daha rahat nefes alıyor, yürüyüş yapabiliyor ve merdiven çıkabiliyorum. Keşke daha önce başvursaydım" dedi.

Diyetisyen Yaprak Şule Levent, farklı yaş gruplarına ve sosyoekonomik durumlara uygun beslenme programları geliştirdiklerini belirterek, "Kronik hastalığı olan bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme danışmanlığı sunuyoruz. Amacımız, danışanlarımızın yaşam kalitesini artırmak" ifadelerini kullandı.

Şükrüpaşa SHM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ebru Kazandırmak Oflaz ise merkezde sunulan hizmetlerin önemine değinerek, "Sağlıklı hayat merkezleri, birey ve toplumu hastalıklardan korumak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Fiziksel aktivite, egzersiz programları ve kronik hastalıklara yönelik destek hizmetleri sunarak vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz" dedi.

Şükrüpaşa SHM, sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak isteyen herkesi merkezlerine bekliyor. - ERZURUM