Sulama kanalına düşen şahıs boğuldu - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen şahıs boğuldu

03.05.2022 19:38
Sulama kanalına düşen şahıs boğuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Bozca kırsal Mahallesinde yaşandı. Mahallede ikamet eden 33 yaşındaki Metin Gören, iddiaya göre dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Sudan çıkmayı başaramayan şahıs, kısa süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve şu altı polisleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, şahsın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Viranşehir, Şanlıurfa, Sudan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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