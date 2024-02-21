Süleyman Sırrı Aydoğan\'ın Vefatı

Bornova Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yapmış olan Süleyman Sırrı Aydoğan, vefat etti. Vefat haberini CHP Bornova İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla duyurdu.
CHP Bornova İlçe Başkanlığı, Bornova Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yapmış olan Süleyman Sırrı Aydoğan'ın vefatını "1977-1980 ve 2004-2009 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sayın Dr. Süleyman Sırrı Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendik. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri ile duyurdu.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise sosyal medya hesabından "1977-1980 ve 2004-2009 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı yapan eski başkanımız Dr. Süleyman Sırrı Aydoğan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" notunu paylaştı.
"KALP KRİZİ NEDENİYLE KAYBETTİK"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da Aydoğan ile ilgili yaptığı paylaşımda "Bornova Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yapan değerli parti büyüğümüz Dr. Süleyman Sırrı Aydoğan'ı geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve partililerimize başsağlığı diliyorum " ifadelerini kullandı.
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