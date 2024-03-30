Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Marmara Denizi manzaralı dev iftar sofrası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Marmara Denizi manzaralı dev iftar sofrası düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Marmara Denizi manzaralı dev iftar sofrası düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her mahallede 'iftar sofraları' düzenleniyor. Bu akşam da Süleyamanpaşa sahil alanında Marmara Denizi manzaralı yaklaşık 10 bin kişilik dev iftar sofrası kuruldu. Binlerce Tekirdağlı ezanın okunmasıyla hep birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

30.03.2024 20:44  Güncelleme: 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her mahallede 'iftar sofraları' düzenleniyor. Bu akşam da Süleyamanpaşa sahil alanında Marmara Denizi manzaralı yaklaşık 10 bin kişilik dev iftar sofrası kuruldu. Binlerce Tekirdağlı ezanın okunmasıyla hep birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

Süleymanapaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Marmara Denizi sahili manzaralı dev iftar sofrası dron ile havadan görüntülendi. Ezanın okunması ile binlerce vatandaş, hep birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. Toplu iftar sofraları sayesinde vatandaşlar, hep birlikte iftar açarak Ramazan Ayı kültürünü hep birlikte geçirmenin de keyfini yaşıyor.

İftardan sonra açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, herkese 'Hoş geldin' diyerek, "Süleymanpaşa'da beraber yaşamaktan onur duyduğum değerli hemşerilerim, Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği gönül soframıza hoş geldiniz şerefler verdiniz. Yüce rabbime şükürler olsun ki, şu güzel tabloda, şu güzel kalabalıkta iftar yapmayı bize nasip etti. Yüce Rabbim şu güzelliği bizden eksik etmesin. Yüce Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermesin, yüce Rabbim ay yıldızlı bayrağımızı göklerden yere indirmesin, yüce Rabbim camilerimizin minarelerinden ezan sesini dindirmesin, bu sofraları bizlere kuran değerli çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Kolay değil 10 bin kişiye iftar yapmak, sofra açmak çok zor" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, İftar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Marmara Denizi manzaralı dev iftar sofrası düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
19:54 Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:14 Gaziantep’te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu Gaziantep'te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu
18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
20:19 Diyarbakır’da petrol boru hattındaki sızıntı Kamışlı Çayı’na karıştı Diyarbakır'da petrol boru hattındaki sızıntı Kamışlı Çayı'na karıştı
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 21:51:54. #1.11#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Marmara Denizi manzaralı dev iftar sofrası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement