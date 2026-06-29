Sultan II. Abdülhamid Han\'ın torunu dünyaevine girdi

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Mohammed Halil Osmanoğlu, hayatını Havva Sude Kirici ile birleştirdi. Nikah akdinde çiftin mutluluğuna Osmanoğlu ve Kirici aileleri eşlik etti.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Mohammed Halil Osmanoğlu ile Havva Sude Kirici, Gebze'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün kıydığı nikah, Osmanoğlu ve Kirici ailelerinin yakınları ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Törende çiftin mutluluğuna aile bireyleri ve davetliler de ortak oldu. Nikah merasiminde Sultan II. Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu'nun yanı sıra, 4. kuşak torun Nurhan Osmanoğlu ile eşi Muhammed Ammar Sagherji de yer aldı. Aile bireyleri, genç çifti tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti. Törenin ardından Başkan Büyükgöz, yeni evlenen çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. Osmanoğlu ve Kirici aileleri de bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. - KOCAELİ