Sultan Şeyhmus Derneği'nden Ramazan Yardımları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultan Şeyhmus Derneği'nden Ramazan Yardımları

Sultan Şeyhmus Derneği\'nden Ramazan Yardımları
08.03.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtan dernek, Ramazan boyunca desteklerini sürdürüyor.

Ramazan ayı boyunca sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren ve merkezi Diyarbakır'da bulunan Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımlarına ara vermeden devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferinde dayanışma faaliyetlerini artıran merkezi Diyarbakır'da bulunan Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dernek tarafından yürütülen gıda kolisi destek çalışmaları kapsamında, belirlenen ailelere temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri ulaştırılıyor. Sosyal yardım faaliyetlerini önemsediklerini belirten Dernek Başkanı Av. Ahmet Baysal, Ramazan ayı boyunca desteklerin aralıksız süreceğini ifade etti. Baysal, desteklerin yardıma muhtaç ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunmayı amaçladığı vurguladı. Baysal, hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmaların daha fazla haneye ulaşmasını hedeflediklerini de dile getirerek, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Sosyal dayanışmayı güçlendiren bu tür çalışmaların devam edeceği öğrenilirken, gıda kolisi desteğinden faydalanan aileler ise yapılan yardımlar için teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultan Şeyhmus Derneği'nden Ramazan Yardımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:38:02. #7.13#
SON DAKİKA: Sultan Şeyhmus Derneği'nden Ramazan Yardımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.