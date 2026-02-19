Sultanahmet\'te Ramazan ayının ilk iftarında geleneksel top atışı yapıldı

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda Osmanlı geleneği olan ilk iftar topu atışı yapıldı. İftar öncesi mehter takımı vatandaşlara konser verdi.
İstanbul Fatih İlçesi Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan ayının ilk iftarı, geleneksel top atışıyla karşılandı. Fatih Belediyesi'nin düzenlediği programda mehter takımı iftar öncesi konser verdi. Mehter takımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar saatinin gelmesiyle geleneksel top atışı sonrası vatandaşlar oruçlarını açtı. - İSTANBUL
