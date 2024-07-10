Sultanbeyli'de Kadın ve Erkek Kuaförleri Pazar Günü Kapalı Olacak mı? - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Kadın ve Erkek Kuaförleri Pazar Günü Kapalı Olacak mı?

Sultanbeyli\'de Kadın ve Erkek Kuaförleri Pazar Günü Kapalı Olacak mı?

Sultanbeyli'de düzenlenen toplantıda, kadın ve erkek kuaförleri ile güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması kararı masaya yatırıldı. İşletme sahipleri ve esnaf odası başkanı konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi.

10.07.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
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Sultanbeyli'de düzenlenen toplantıda, kadın ve erkek kuaförleri ile güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması kararı masaya yatırıldı.

100'den fazla kadın kuaförü ve güzellik merkezinin bulunduğu Sultanbeyli'de konuyla ilgili Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SUBESO) tarafından toplantı düzenlendi. Toplantıya ilçede faaliyet gösteren kadın kuaförü ve güzellik merkezi işletmelerinin sahipleri ve Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri katıldı. Pazar günü kapatma kararının masaya yatırıldığı toplantıda işletme sahipleri de fikirlerini ve problemlerini dile getirdi.

İşletme sahibi Deniz Efil, "Sultanbeyli ilk geldiğimizde çok küçüktü, şu an gelişti. 3 iş yerim var, 35'e yakın personel çalıştırıyorum. Pazar günü kapatılması bizim için uygun değil. Biz pazar günü kapattık diyelim, müşteriler için de büyük sıkıntılar olacak. Biz kesinlikle pazar günü kapatılmasını istemiyoruz. Salı günleri zaten oturmuş bir sistemimiz var. Salı günleri kapatılsın, pazar günleri kesinlikle kapatılmasın. Tüm kuaför arkadaşlarımız da pazar günü kapatılmasına karşı. Bizim kiralarımız, personelimiz, vergilerimiz var. Biz cumartesi ve pazar günü çalışmadıktan sonra bizim kuaförlük yapmamızın bir anlamı yok" dedi.

"Talebimiz bu işin bir yıl daha ertelenmesi"

Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türkay Demir, "Türkiye genelinde kadın kuaförleri ve erkek kuaförleri, güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olması gerekiyor. Bununla alakalı bir karar alındı ve bu yıl itibarıyla uygulamaya konuldu. Keşmekeşlik ortaya çıktı. Ortada tartışılması gereken sorunlar varken, bugün uygulama tepeden inme oldu. Ama bu süre içerisinde konunun muhatapları olan özellikle ihtisas odaları ve federasyonumuz bu konuda bize herhangi bir çözüm önerisi noktasında bir şey sunmadı. Biz az önce ilçemizde hizmet veren bayan kuaförleri ile bir toplantı yaptık. Burada 'Niye pazarları kapatılıyor. Biz pazar gününe geçemeyiz' diye güçlü bir ses çıktı. Birçok problem ortada varken biz pazar günü kapatalım ama kapatmanın tarafı olan müşteriler buna ne kadar alıştı? Yıllardır İstanbul'da birçok ilçede uygulanan salı günü kapatılma uygulaması var. Bu uygulamanın geçiş sürecinin birden bu şekilde olması mümkün değil. Biz kişilere ne şekilde izin vereceğiz? Belki biz ilçe olarak bu geçiş sürecinde zorlanmayız ama İstanbul genelindeki bir odanın 39 ilçeyi nasıl yöneteceğini merak ediyorum. AVM'lerdeki güzellik salonları ve bayan kuaförleri kapatılacak mı? Sosyal medyadan duyduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla 'Biz kapatmayacağız, işimize bakacağız' diyorlar. Bu geçiş sürecinin bence daha önce tartışılması, bugün bu sorunların çözülmüş olması ve o şekilde uygulamaya konulması gerekirken hiçbir çözüm üretilmeden tekrar bu şekilde ortaya koyulması, piyasaya büyük sıkıntı veriyor" diye konuştu.

"Pazar günü kapatma kararı vermek esnaf odalarımızı, ilçe belediyelerimizi, en önemlisi de esnafımızı zor duruma sokuyor" diye devam eden Demir, "İnsanlar haftada bir gün dinlenmek istiyor ama bu pazar günü olacaksa da pazar günü olsun, ama bu şekilde olmasın. Çünkü bunun arkasında kapatılmayan düğün salonları var, bu kadar geline esnaf nerede hizmet verecek? Gizli köşelerde ya da düğün salonu köşelerinde mi hizmet verilecek? Bu aksaklıkların çözümü elimizde yok. Konunun muhatapları olan başta Berberler ve Kuaförler Federasyonu, İstanbul ve büyük illerdeki ihtisas odalarımız bu sorunları lütfen çözsünler. Talebimiz bu işin bir yıl daha ertelenmesi, özellikle bayan kuaförleri için" "ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de Kadın ve Erkek Kuaförleri Pazar Günü Kapalı Olacak mı? - Son Dakika

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