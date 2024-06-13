Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere veda yemeği düzenlendi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 28 personel çeşitli illere tayin edildi. Tayini çıkan personel için düzenlenen veda yemeği programına Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete de katıldı. Programda tayini çıkan personele teşekkür edildi ve plaket takdim edildi. Ayrıca personel çocuklarına da hediyeler verildi. Tayini çıkan personel ve aileleri, organizasyondan memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

13.06.2024 13:44
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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 28 personel çeşitli illere tayin edildi. Tayini çıkan personel için veda yemeği programı düzenledi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ile birlikte tayini çıkan personel ve aileleri katıldı. Programda konuşan Şahin ve Mete, Sultanbeyli'deki görevlerinden dolayı tayini çıkan personele teşekkür etti. Program sonunda personele tek tek plaket takdim edilirken, personel çocuklarına da çeşitli hediyeler verildi.

Tayini çıkan personel ve aileleri, organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kemal Şahin, Sultanbeyli, 3.Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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