Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere veda yemeği düzenlendi

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 28 personel çeşitli illere tayin edildi. Tayini çıkan personel için veda yemeği programı düzenledi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ile birlikte tayini çıkan personel ve aileleri katıldı. Programda konuşan Şahin ve Mete, Sultanbeyli'deki görevlerinden dolayı tayini çıkan personele teşekkür etti. Program sonunda personele tek tek plaket takdim edilirken, personel çocuklarına da çeşitli hediyeler verildi.

Tayini çıkan personel ve aileleri, organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - İSTANBUL