Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2025 yılı Vakıf Mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
İlçe Kaymakamlığı'nda yapılan seçimde 1 mahalle, 1 köy muhtarı temsilcisi belirlendi. Seçimle Kayran Mahallesi Muhtarı Bilal Saçma ve Taşköprü köyü muhtarı Hayri Özer mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.
Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci başkanlığında yapılan seçime 27 muhtar katıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Sultandağı'nda Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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