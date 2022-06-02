Sultandağı'nda şehit aileleri ve gaziler kenetlendi - Son Dakika
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Sultandağı'nda şehit aileleri ve gaziler kenetlendi

02.06.2022 13:42
Sultandağı'nda şehit aileleri ve gaziler kenetlendi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube hizmet vermeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube hizmet vermeye başladı.

Kentte şehit ailelerinin, gazi ve yakınlarının en büyük destekçisi olan ve güven kapısı haline gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği giderek büyümeye devam ediyor.

Derneğin Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın girişimleri sonucu Sultandağı şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, Afyonkarahisar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümlü, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akın, Bolvadin Temsilcisi Mustafa Kocatürk, 100'e yakın şehit ailesi, gaziler ve ilçe protokolü katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan ve dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Kumartaşlı, tüm katılımcılara teşekkür ederek dernek tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Dualarla yapılan açılış sonrasında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sultandağı Şubesinde bir araya gelen protokol üyeleri ve şehit aileleri ile gaziler sohbet edip, sorun, talep ve önerilerini dinlediler. - AFYONKARAHİSAR

Sultandağı'nda şehit aileleri ve gaziler kenetlendi
Sultandağı'nda şehit aileleri ve gaziler kenetlendi

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Kaynak: İHA

Sultandağı, Karahisar, Türkiye, Yerel, Son Dakika

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