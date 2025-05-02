Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, 1 Mayıs'ı Kutladı

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, 1 Mayıs\'ı Kutladı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle bir araya gelerek emekçi personelin bayramını kutladı. Halaylar çekildi ve baklava ikram edildi.

02.05.2025 13:49  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle bir araya geldi. Personelin gününü kutlayan Başkan Dursun, onlarla birlikte halay çekti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi'ni ziyaret etti. Görevlerinin başında olan personelle bir araya gelen Başkan Dursun, emekçi personelin işçi bayramını kutlayarak onlara baklava ikram etti. Ardından davullar eşliğinde halaylar çekildi. Personelin halayına Başkan Dursun da eşlik etti.

"Emekçilere sonsuz teşekkür"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Alın teri döken işçi ve emekçi kardeşlerimizle bugün beraber olmak istedik. Sultangazi'ye değer kattığınız, şehrimizi güzelleştirdiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Bizler emeğin, alın terinin kıymetini bilen bir anlayıştan geliyoruz. 1851 emekçimizle bu güzel şehrimize hizmet ediyoruz. Çalışanın emeği bir günden ibaret değildir. Ülkemizin dört bir yanında emekleriyle hayatı güzelleştiren tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdurrahman Dursun, Yerel Haberler, Sultangazi, Politika, 1 Mayıs, Emekçi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:42:22. #7.11#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.