Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, 1 Mayıs\'ı Kutladı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle bir araya geldi. Personelin gününü kutlayan Başkan Dursun, onlarla birlikte halay çekti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi'ni ziyaret etti. Görevlerinin başında olan personelle bir araya gelen Başkan Dursun, emekçi personelin işçi bayramını kutlayarak onlara baklava ikram etti. Ardından davullar eşliğinde halaylar çekildi. Personelin halayına Başkan Dursun da eşlik etti.

"Emekçilere sonsuz teşekkür"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Alın teri döken işçi ve emekçi kardeşlerimizle bugün beraber olmak istedik. Sultangazi'ye değer kattığınız, şehrimizi güzelleştirdiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Bizler emeğin, alın terinin kıymetini bilen bir anlayıştan geliyoruz. 1851 emekçimizle bu güzel şehrimize hizmet ediyoruz. Çalışanın emeği bir günden ibaret değildir. Ülkemizin dört bir yanında emekleriyle hayatı güzelleştiren tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - İSTANBUL