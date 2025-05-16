Sultangazi Belediyesi 12-26 Yaş Arası Genç Kızları Manisa Kız Kampı\'nda Ağırladı

Sultangazi Belediyesi 12-26 yaş arasındaki genç kızları, Manisa Kız Kampı'nda ağırladı. 3 gün süren kampta gençler gönüllerince eğlenmenin yanı sıra bol bol da spor yaptı. Gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı.

Gençleri her fırsatta kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturan Sultangazi Belediyesi, gençlerin doyasıya eğlendikleri kamplara yenisini ekledi. Gençlerin sosyalleşirken eğlendiği, doğa ve sporla iç içe oldukları gençlik kampının bu seferki adresi Manisa oldu. 12-26 yaş arasındaki genç kızlar Manisa Kız Kampı'nda ağırlandı. Belediye araçlarıyla kamp alanına gelen öğrencilerin konaklama ve yemek ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılandı. Öğrenciler,3 gün boyunca doğanın tadını çıkardı.

Sporla iç içe bir kamp

Kampta konaklayan kız öğrenciler; okçuluk, voleybol, zeka oyunları, hat ve el sanatları gibi sportif aktivitelerle eğlendi. Katılımcılar doğa yürüyüşleri ile temiz havanın tadını çıkardı.

"Kamplara devam"

Sultangazi Belediye Abdurrahman Dursun, "Gençlerimizin kaliteli zaman geçirdiği, doğada rahat nefes aldıkları, farklı yerler keşfettikleri kamplarımızı sık sık düzenliyoruz. Bu kez genç kızlarımızı Manisa Kampı'nda ağırladık. İlçemizdeki gençlerimizin kamplara yoğun talebi bizleri de memnun ediyor. Bu yüzden gençlerimizin daha çok güzel anı biriktirmeleri için kamp etkinlerimizin yenilerini düzenleyeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL