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Sultangazi Belediyesi 27 Spor Kulübüne 2 Milyon TL Nakdi Yardım Yaptı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi 27 Spor Kulübüne 2 Milyon TL Nakdi Yardım Yaptı

Sultangazi Belediyesi, yeni ve başarılı sporcuların yetişmesinde önemli bir yeri bulunan 27 spor kulübüne 2 milyon liralık nakdi yardım yaptı. Amatör Kulüplere Destek programı kapsamında gerçekleştirilen yardım törenine belediye başkanı ve kulüp başkanları katıldı.

Sultangazi Belediyesi 27 Spor Kulübüne 2 Milyon TL Nakdi Yardım Yaptı
27.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 11:00
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Sultangazi Belediyesi, yeni ve başarılı sporcuların yetişmesinde önemli bir yeri bulunan 27 spor kulübüne 2 milyon liralık nakdi yardım yaptı.

Sultangazi Belediyesi, sportif açıdan yetenekli gençlerin başarısında çok önemli bir yeri bulunan amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi 27 spor kulübüne toplamda 2 milyon liralık nakdi destekte bulundu. Amatör Kulüplere Destek programına Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, amatör kulüp başkanları, oyuncular ve aileleri katıldı. Program sonunda amatör kulüpleri Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile fotoğraf çektirdi.

Programda konuşan ve amatör kulüplere 2 seneden beri nakdi destek verdiklerini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, "Sultangazi Spor kulübünde eğitime çok önem veriyoruz. Bir defa bu eğitimi almamış veyahut da eğitimi ihmal etmiş kişileri muhakkak okula yönlendiriyoruz. Okulla birlikte bizim sporcumuz olması için gayret ediyoruz. Çünkü eğitim bizim asla ihmal etmememiz gereken çok önemli bir alanımız. Bu vesileyle şunu söyleyelim. Sultangazi'de spor yapan, sportif aktivitelerde bulunan başka kulüplerimiz de var elbette. İşte o kulüpler için de bugün bir aradayız. Geçmişte malzeme yardımları yapıyorduk. Ancak bazen vermiş olduğumuz malzeme spor kulübüne çok istediği veya kullanabileceği bir malzeme olmaktan çıkabiliyordu. Onun ihtiyacı olmayan bir malzeme haline dönüşebiliyordu. 2 senedir bunu nakdi destek olarak sizlere veriyoruz. Bu sene de bize başvuran, bunu bir başvuruyla yapıyoruz. Şöyle arkadaşlarımızın bana vermiş olduğu bilgilerden bakıyorum. 27 kulübümüz lisanslı sporculuk barındıran tabii. Bu 27 kulübümüz de başvurmuş. ve bu başvurular içerisinde de arkadaşlarımız faal liglere katılma durumuna göre ve lisanslı sporcu sayısına göre, yaklaşık 2 milyon liralık maddi bedeli bu projenin içerisinde kulüplerimize dağıtmış olacak. Geçen sene de yine 2 milyon liralık bir nakdi destekte bulunmuştu. Yine bu sene de 2 milyonluk bir nakli destekle yine sizlerin yanında bulunmaya, sizlerin spor konusunda daha güçlü olmanız için yanınızda olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'nün 2022 tane faal lisanslı sporcusu var'

Sultangazi'de 12 bin kişinin spor yaptığını ifade eden Av. Abdurrahman Dursun "Ama oradan tekrar Sultangazi Spor kulübüne dönüyorum. Çünkü Sultangazi Spor Kulübü hepiniz elbette kendi kulübünüz var. Bir taraftan da Sultangazi Belediyesi spor kulüp hepinizin kulübü. 21 branşta faaliyet gösteren bir kulübümüz var. Çok güçlü bir kulübümüz var esasında. ve Sultangazi Spor Kulübü Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü şu anda İstanbul'da yine tarih belirterek söyleyeyim. 26 Aralık 2023 itibariyle yani şahsında 2023 yılı sonu itibariyle İstanbul'un en güçlü spor kulübü. Şimdilik ilk 5'te kimler var bir görelim hep beraber. Dolayısıyla sizler de bu sayıyı somut olarak görmüş olur. Birinci sırada Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'nün 2022 tane faal lisanslı sporcusu var. Sizler bu faal sporcuyu biliyorsunuz ama belki tekrar etmiş olayım. Ne demek? Bu sadece spor yapan demek değil. Sadece spor yapan her sene 12 bin kişi var. Ancak bunlardan 2022'si çeşitli şampiyonalara katılıyor. Çeşitli turnuvalara gidiyorlar ve yarışmacı olarak spor yapıyorlar. Lisanslı, yarışmacı olarak spor yapıyorlar galibiyetler alıyorlar, ödüller alıyorlar. ve buralara o başarılarını getiriyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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