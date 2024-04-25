Sultangazi Belediyesi, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yemek dağıtıyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yemek dağıtıyor

Sultangazi Belediyesi, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yemek dağıtıyor

Sultangazi Belediyesi, her gün ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan yemekler dağıtıyor. Aşevi tarafından pişirilen yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

25.04.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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Sultangazi Belediyesi, her gün 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Hijyen kurallarına uyarak özenle hazırlanan yemekler, her gün ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

İhtiyaç sahibi ailelerden desteğini esirgemeyen Sultangazi Belediyesi, yemek yapmakta zorlanan, kronik rahatsızlığı bulunan tek yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için aşevinde her gün yemek pişiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çözüm Merkezi'ne gelen başvuruların detaylı bir şekilde incelenip değerlendirilmesi neticesinde yemek yardımından faydalanacak vatandaşlar belirleniyor. Tansiyon, kalp ya da kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar da göz önünde bulundurularak sağlıklı bir menü hazırlanıyor. Aşevinde tüm hijyen kurallarına uyarak titizlikle hazırlanan yemekler resmi tatil günleri dahil her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sıcacık yemekler, belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde muhafaza edilerek Sultangazi'nin 15 mahallesinde ikamet eden vatandaşlara teslim ediliyor.

"Hayatı kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

İlçe genelinde çalınmadık kapı, uzatılmamış el kalmasın diye hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, " Yaş almış büyüklerimizi yalnız bırakmıyor, onlara destek oluyoruz. 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan kısacası yemek yapacak durumda olmayan vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Aşevimizde titizlikle hazırladığımız yemekler, belediye ekiplerimizce her gün ihtiyaç sahibi ailemizin kapısına teslim ediliyor. Resmi tatil demeden her gün yemek dağıtımımız gerçekleştiriliyor. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için gece-gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yemek dağıtıyor - Son Dakika

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