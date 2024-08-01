Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nde Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nde Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi\'nde Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi, çocukların yaz aylarını keyifli geçirmeleri için etkinliklerini sürdürüyor.

01.08.2024 12:59  Güncelleme: 13:03
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Sultangazi Belediyesi, çocukların yaz aylarını keyifli geçirmeleri için etkinliklerini sürdürüyor. İlçenin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Çocuk Kütüphanesi'nde akıl zeka oyunlarından, sulu boyamaya bir çok etkinlik düzenleniyor.

Sultangazi Belediyesi, çocukların yaz aylarını keyifli geçirmeleri için etkinliklerini sürdürüyor. Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi'nde yer alan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, hem çocuklardan hem de ebeveynlerden tam not alıyor. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra pek çok aktivite yapmalarına imkan tanıyan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, yaz aylarında da çocuk ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Çocukların motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunuyor

Her gün bir saat boyunca gerçekleştirilen sessiz saat etkinliğinde kitap okuma ya da ders çalışmalarına fırsat veriliyor. Ardından akıl zeka oyunlarıyla çocukların motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunuyor. Perşembe günleri çizgilerle etkinlik, Cuma günü mandala, Cumartesi keçe cüzdan yapımı, Pazar ise sulu boya etkinliğiyle çocuklar gönüllerince eğleniyor.

"Ağaç yaşken eğilir diyerek çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz"

Çalışmayla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın yaz aylarını verimli ve keyifli geçirmeleri için Çocuk Kütüphanemizdeki etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ağaç yaşken eğilir diyerek çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz. İlçemizin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan kütüphanemizde minik yavrularımız için birbirinden renkli etkinlikler düzenliyoruz. Geleceğimiz emin ellerde olsun istiyorsak minik yavrularımızın kendilerini keşfedeceği, kaliteli zaman geçireceği alanlar oluşturmalıyız. Sultangazi Belediyesi olarak bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nde Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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