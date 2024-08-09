Sultangazi Belediyesi Genç Kızları Sakarya Pamukova Gençlik Kampı\'nda Ağırladı

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Sultangazi Belediyesi 18-26 yaş arasındaki genç kızları, Sakarya Pamukova Gençlik Kampı'nda ağırladı. 4 gün süren kampta gençler gönüllerince eğlenirken doğanın da keyfini çıkardı. Kamp alanındaki oyun parkuru, gençlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki gençleri spor ile doğanın iç içe olduğu gençlik kamplarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kez 18-26 yaş aralığındaki genç kızlar, Sakarya Pamukova Gençlik Kampı'nda ağırlandı.

Ulaşım, konaklama ve yemek belediyeden

Belediye araçlarıyla kamp alanına gelen öğrencilerin konaklama ve yemek ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılandı. Gençlere gezi boyunca gözetmen öğretmenler de eşlik etti. Öğrenciler 4 gün boyunca doğanın tadını çıkardı.

Kampta oyun parkuru damgası

Kampta bulunan oyun parkuru, gençlere keyifli anlar yaşattı. Gençler, parkurda birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Gençler parkurun yanı sıra voleybol, futbol, masa hokeyi, dart, akıl ve zeka oyunları ile de bol bol eğlendi. Kampa katılan öğrenciler, Sakarya'ya yakın olan İznik'i de görme fırsatı buldu. Günü birlik yapılan doğa gezisi ile İznik gölü ve çevresi öğrencilere gezdirildi.

Gençlik kamplarına devam

Kamplardan gençlerin gayet memnun olduğunu dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İlçemizde ikamet eden gençlerimiz gönüllerince vakit geçirsin, güzel arkadaşlıklar kursun ve kaliteli vakit geçirsinler diye kamplar düzenliyoruz. İlçemizdeki gençlerimizin kamplara yoğun talebi bizleri de memnun ediyor. Gençlerimizin daha çok güzel anı biriktirmeleri için kamp etkinlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL