Öğrencilere çat kapı tiyatro sürprizi
18.02.2026 15:38  Güncelleme: 15:40
Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine Hacivat ve Karagöz gibi masal karakterleri ile sürprizler yaparak oruç ve Ramazan'ın önemini eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara unutamayacağı bir gün yaşatıyor. Hacivat ile Karagöz, Sultan Dedem ile İbiş, Ramazan ayı boyunca ilkokulları ziyarete giderek en güzel hikayelerini çocuklar için anlatıyor.

Çocuklara Ramazan'ın manevi ruhunu yaşatmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, onlara unutamayacağı bir anı bırakıyor. Ramazanla bütünleşen masal karakteri Karagöz ile Hacivat ve Sultangazi ile Sultangazi'nin sevilen kahramanları Sultan Dedem ve İbiş okullara giderek öğrencilere sürpriz yapıyor.

2. Sınıf öğrencilerini ziyaret eden masal karakterleri, çocuklara Ramazan ve orucun önemini anlatarak eğlenirken öğrenmelerine yardımcı oluyor. Tekne orucu, orucun faydaları ve Ramazan bilinci üzerine kısa ve eğlenceli anlatımlar yapan karakterler, öğrencilere hediye olarak Neşeli Ramazan Günlüğü kitabı veriyor.

"Eğlenerek öğrensinler diye"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklarımız en iyi görerek öğrenir. Bu bilinçle yavrularımıza hem Ramazan ayını sevdirmek hem de önemini anlamalarını sağlamak için güzel bir sürpriz yapıyoruz. Hacivat ile Karagöz, Sultan Dedem ile İbiş çocukların sınıflarına giderek onlara unutamayacakları bir anı bırakıyorlar. İlk sürprizimizi İsmetpaşa İlkokulu ve Hüseyin Ersu İlkokulu'ndaki miniklerimize gerçekleştirdik. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

