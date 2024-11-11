Sultangazi Belediyesi\'nden Deprem Yardımlarıyla İlgili Açıklama

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Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da depremzedeler için yapmış olduğu konteyner teslimatıyla ilgili iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da depremzedeler için yapmış olduğu konteyner teslimatıyla ilgili iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Son zamanlarda, Sultangazi Belediyesi'nin Adıyaman'a yaptığı deprem yardımları konusunda basına yansıyan haberlere istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Sultangazi Belediyesi, 6 Şubat deprem felaketinin hemen ardından en hızlı aksiyon alarak sabah 07.30 uçağı ile Adıyaman'a gitmiş ve sabah 10.30 itibariyle arama kurtarma faaliyetlerine başlamış bir belediyedir. Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'a ve diğer afet bölgelerine onlarca tır yaşam malzemesi desteği sağlayan Sultangazi Belediyesi, depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek Adıyaman'da kurduğu Konteyner Yaşam Alanıyla da yaklaşık 350 depremzede ailenin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Depremin hemen ardından, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan yiyecek ihtiyacı için Mobil Aşevi gönderen Sultangazi Belediyesi'nin kurduğu seyyar fırın da boyunca bölge halkına ücretsiz ekmek dağıtmıştır. Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat deprem felaketi sonrasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve ekibi ile Sultangazili vatandaşlar, bölge halkına yardım seferberliği başlatmış, bizzat bölgedeki çalışmalara katılmış ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarında destekçileri olmuştur. Yaklaşık 200 milyon liralık bir bütçeyle Sultangazi Belediyesi olarak 17 ay boyunca deprem bölgesinde hem şehir merkezlerinde hem köylerde olmak üzere çalışmalarımızı sürdürdük. Adıyaman'da Sultangazi Belediyesi tarafından 6 Şubat deprem felaketinin hemen ardından yapılan Yaşam Alanı AFAD'a devredilmiştir. Devir sonrası tüm çalışmalar AFAD tarafından yürütülmektedir. Bu büyük afet sonrası bölge halkımızın acıları siyasete malzeme yapılamayacak kadar derindir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL