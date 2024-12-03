Sultangazi Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Sultangazi Belediyesi\'nden Dünya Engelliler Günü\'nde Anlamlı Etkinlik

Sultangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bireyler için eğlenceli atölye çalışmaları düzenleyerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte mutfak, seramik ve geleneksel sanatlar atölyeleri yer aldı.

03.12.2024 15:28  Güncelleme: 15:31
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Sultangazi Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde özel bireyler için birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları düzenlendi. Özel bireyler gönüllerince eğlenerek keyifli bir gün geçirdi.

Özel bireylerin sosyal hayatta daha güçlü var olmalarını sağlayan Sultangazi Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel bireylere anne şefkatiyle yaklaşan engelliler merkezi, atölye çalışmalarıyla onlara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Mutfak, seramik ve geleneksel sanatlar atölyesi

Özel bireyler atölye çalışmalarıyla el becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Etkinlikte özel bireyleri Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da yalnız bırakmadı.

Mutfak atölyesinde öğretmenleriyle birlikte pasta yapan özel bireyler seramik atölyesinde de çömlek imalatı ve boyama çalışması yaptı. Geleneksel sanat atölyesinde ise halı ve kilim dokuyan özel bireyler, ebru sanatının inceliklerini öğrendi. Berber atölyesi, erkekler için ücretsiz traş hizmeti verdi. Arkadaşlarıyla zaman geçirerek sosyalleşen özel bireylere anneleri de eşlik etti.

İşitme engellilere özel atölye calışması

İşitme engelli bireyler için de Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi(SU-MEKAN)'nde mutfak atölyesi çalışması düzenlendi. SU-MEKAN eğitmenleri işitme engelli kadınlarla birlikte ekler pastası yaptı. Kendi elleriyle özenerek yaptıkları eklerin tadına bakan misafirler eğlenceli bir gün geçirdi.

"En büyük engel sevgisizlik"

Sevgi ile aşılamayacak engelin olmadığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "En büyük engel sevgisizlik" diyoruz her zaman. Biz Sultangazi Belediyesi olarak özel komşularımızın her daim yanındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde engelli kardeşlerimize birçok hizmet sunarken, ailelerin de bir nebze yükünü almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelliler Günü Kapsamında kardeşlerimizin vakit geçirmeyi sevdiği Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde birbirinden keyifli atölye çalışmaları düzenledik. Biz bir olursak aşamayacağız engel yok" diye konuştu.

"Engelliler Merkezi ile özel bireylerimize ve ailelerine bir çok imkan sunuyoruz"

Engelli bireyler için her şeyin düşünüldüğü merkezin özellikle anne-babalara bir çok fırsat tanıdığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Tesisimizde bulunan Engelliler Merkezi ile özel bireylerimize ve ailelerine bir çok imkan sunuyoruz. Engelsiz Saatler projesiyle, ailelerinin ihtiyaç duydukları süre boyunca engelli bireyler merkezde ağırlanarak onlarla özel olarak ilgileniyoruz. Böylece aileler de bu süre zarfında kendilerine zaman ayırarak varsa işlerini halletme veya dinlenme fırsatı buluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Son Dakika

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