Sultangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti

Sultangazi Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti

Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için her gün hijyen koşullarına uygun bir şekilde sıcak yemek hazırlayarak, yalnız yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara bu yemekleri kapılarına kadar ulaştırıyor.

02.12.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
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Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için her gün üç öğün sıcak yemek hazırlıyor. Hijyen kurallarına uyarak özenle hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için her gün aşevinde yemek hazırlıyor. Yemek yapmakta zorlanan, kronik rahatsızlığı bulunan, tek yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün yemek pişiriliyor. Hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanan yemekler paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Menü titizlikle hazırlanıyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çözüm Merkezi'ne gelen başvuruların detaylı bir şekilde incelenip değerlendirilmesi neticesinde yemek yardımından faydalanacak vatandaşlar belirleniyor. Tansiyon, kalp ya da kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar da göz önünde bulundurularak sağlıklı bir menü hazırlanıyor.

Her gün düzenli olarak dağıtılıyor

Aşevinde tüm hijyen kurallarına uyarak titizlikle hazırlanan yemekler resmi tatil günleri dahil her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sıcacık yemekler, belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde muhafaza edilerek Sultangazi'nin 15 mahallesinde ikamet eden vatandaşlara teslim ediliyor.

"Sosyal belediyecilik demek paylaşmak demek"

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ilçede uzatılmamış el kalmasın diye 7/24 çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Belediye olarak sosyal yardım çalışmalarımıza hız kesemden devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi komşularımızı yalnız bırakmıyor, onlar için 3 öğün yemek hazırlıyoruz. Tek başına yaşayan, yemek yapacak durumda olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Titizlikle hazırlanan yemekler, belediye ekiplerimizce her gün ihtiyaç sahibi ailemizin kapısına teslim ediliyor. Ayrıca yemek dağıtımına hafta sonu ve resmi tatillerde de devam ediyoruz. Özenle hazırlanarak paketlenen yemekler her gün belirlenen saatlerde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti - Son Dakika

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