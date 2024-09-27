Sultangazi Belediyesi'nden İşitme Engelli Kadınlar İçin Çikolata Atölyesi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden İşitme Engelli Kadınlar İçin Çikolata Atölyesi

Sultangazi Belediyesi\'nden İşitme Engelli Kadınlar İçin Çikolata Atölyesi

Sultangazi Belediyesi, Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında SU-MEKAN'da düzenlediği Çikolata Atölyesi'nde 20 işitme engelli kadına çikolata yapımını öğretti. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, etkinlikte işitme engelli bireylere yönelik özel bir sorumluluk hissettiklerini ifade etti.

27.09.2024 10:27  Güncelleme: 10:33
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Sultangazi Belediyesi, Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla özel bir etkinliğe imza attı. SU-MEKAN'da gerçekleştirilen Çikolata Atölyesi'ne katılan 20 işitme engelli kadın etkinlikten büyük bir keyif aldı.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki engelli bireylere yönelik faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Sultangazi Belediyesi Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi'nde (SU-MEKAN) düzenlenen Çikolata Atölyesi'nin konukları bu kez ilçede ikamet eden işitme engelli kadınlar oldu. Çikolata Atölyesi'ne katılan 20 işitme engelli kadın, lezzet dolu bir gün geçirdi. Atölyeye katılan kadınlar, misafirlerine ikram etmek üzere evde çikolata hazırlamayı uygulamalı olarak öğrendi. İşaret dili eğitmeni eşliğinde çikolata yapımındaki püf noktaları öğrenen kadınlar, atölye kapsamında birbirinden lezzetli çikolatalar yaptı.

Engelli bireylere karşı büyük bir sorumluluk hissiyle hareket ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İşitme Engelli kardeşlerimizi böyle bir etkinlikte ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. İşitme engelli kardeşlerimizi, kadınlara özel SU-MEKAN'daki Çikolata Atölyesi'nde ağırladık. İlk kez böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu programa katılan misafirlerimizin yüzündeki mutluluk bizleri de mutlu etti." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden İşitme Engelli Kadınlar İçin Çikolata Atölyesi - Son Dakika

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