Sultangazi Belediyesi\'nden Kadınlara Özel Boğaz Turu

Sultangazi Belediyesi, İstanbul'un eşsiz manzarasına karşı kadınlara özel Boğaz turu başlattı. Bu yıl, çalışan kadınların da tura katılabilmesi için akşam saatlerinde de düzenlenecek olan turlar şimdiden yoğun talep görüyor

Yaz aylarında rengarenk etkinlikleri ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi, kadınlara özel boğaz turlarını başlattı. Sultangazi'den servisle alınan katılımcılar, Balat'tan vapura bindirildi. Yeşilin farklı tonlarıyla buluşan Boğaz'ın masmavi sularının ve eşsiz manzarasının tadını çıkaran kadınlar, eğlenceli bir gün geçirdi. Sultangazili kadınların yoğun ilgi gösterdiği turda, simit ve çay ikramı yapıldı.

"Akşam saatlerinde ve Pazar günü de tur düzenliyoruz ki çalışan kadınlarımız da katılabilsin"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Komşularımız çeşitli faaliyetlere katılabilsin, günlük yaşamın stresine bir nebze de olsa ara versin diye birçok etkinlik düzenliyoruz. Sıcak yaz günlerinde vapur gezisinin keyifli olacağını düşünerek kadınlarımıza özel boğaz turlarını başlattık. İstanbul manzarası ve doğasıyla eşi benzeri olmayan bir şehir. Komşularımızın da bu eşsiz manzaraya bir kez de bizimle şahitlik etmesini istedik. Bu yıl akşam saatlerinde ve Pazar günü de tur düzenliyoruz ki çalışan kadınlarımız da katılabilsin. Boğaz turlarına yoğun bir talep var. Tüm komşularımızı bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL