Sultangazi Belediyesi Sporda Büyük Başarılara İmza Attı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Sporda Büyük Başarılara İmza Attı

Sultangazi Belediyesi Sporda Büyük Başarılara İmza Attı

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunda Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında toplamda 10 branşta 1,789 madalya kazandı. Bu başarılar, ilçeye büyük gurur yaşatırken, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerin sporla ilgili çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

04.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:46
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Sultangazi Belediyesi, sporda aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 2023-2024 sezonunda 10 ayrı branşta bin 789 madalyanın sahibi olmayı başardı. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan sporcular Sultangazililere büyük gurur yaşattı.

Spora ve sporcuya destek veren, gençlerin sporla iç içe olması için 7/24 çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, emeklerinin karşılığını sporcularının kazandığı madalyalar ile alıyor. 2023-2024 sezonunda Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında kıyasıya mücadele eden Sultangazi Belediyesi spor kulübü sporcuları, büyük başarılara imza attı. Sporcular; karateden güreşe, okçuluktan taekwondoya 10 ayrı branşta bin 789 madalyanın sahibi oldu. Sporcular art arda aldığı başarılarla aileleri ve eğitmenlerinin yanı sıra tüm ilçeye büyük gurur yaşattı. Böylece Sultangazi, adını yurt dışında da sporla duyurmayı başardı.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Sultangazi'nin sporla anılır bir hale gelmeye başladığını söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Göreve geldiğimizde amacımız Sultangazi'nin eğitim, kültür, sanat ve sporla anılır bir hale gelmesiydi. İlçemizde yürüttüğümüz hummalı çalışmaların meyvesini topladığımızı görmek çok güzel bir duygu. Sporda her geçen gün daha ilerlemek, güzel başarılara imza atmak bizlere daha güzel işler yapmamız için motive kaynağı oluyor. Sporcularımızın art arda aldığı başarılar bize ve tüm Sultangazi'ye büyük gurur yaşatıyor. Hep söylemiştik, tekrar söylüyorum; ilçemizden geleceğin yıldız sporcuları çıkacak diye Sultangazi sporda da Sultan Şehir olacak, yürekten inanıyoruz. Bizler gençlerimizin yanındayız. Yeter ki onlar sporla uğraşmak istesin, onlara her türlü imkanı sunmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Sporda Büyük Başarılara İmza Attı - Son Dakika

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