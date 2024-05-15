Sultangazi Belediyesi U18 Erkek Basketbol Takımı Başkanı Ziyaret Etti

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İstanbul Avrupa Yakası'nda düzenlenen turnuvada rakibini yenerek yarı finale yükselen Sultangazi Belediyesi U18 Erkek Basketbol Takımı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret etti. Genç yıldızları tebrik eden Başkan Dursun, "Gençlerimizin ileride ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Sultangazi Belediyesi U18 Erkek Basket Takımı, İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali'nde Emlak Konut'u yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Genç yıldızlar, hem ailelerine hem eğitmenleri ve Sultangazi'ye büyük mutluluk yaşattı.

"Geleceğin milli sporcuları ilçemizden çıkacak"

Genç yıldızlar, aldıkları galibiyet sonrasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret etti. Gençleri tebrik eden Başkan Dursun, onlarla yakından ilgilenerek, bol bol sohbet etti. Sultangazi'den geleceğin milli sporcularının çıkacağını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultan şehir hedefimize doğru emin adımlarla giderken bu yoldaki en büyük destekçimiz sporcularımız oldu. Şehrimizi ileriye taşımanın eğitim, kültür, sanat ve spordan geçtiği bilinciyle hareket ederek gençlerimizi öne çıkaran projelerimizi hayata geçirdik. Spora ve sporcularımıza tam destek verdik. Bu yolda çok çalıştık ve meyvelerini toplamaya da başladık. Sultangazi Spor Kulübümüz art arda aldığı başarılarla bizlere büyük gurur yaşattı. Şimdi de U18 Erkek Basket Takımımız göğsümüzü kabarttı. İnanıyorum ki daha güzel başarılar alarak daha iyi yerlere ulaşacaklar. Bizler daima onların yanındayız. Gençlerimize başarılar diliyorum, Allah utandırmasın" diye konuştu. - İSTANBUL