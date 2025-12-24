Sultangazi'de D Caddesi zeminaltı otopark, hizmet tesisi, park ve aile sağlığı merkezi birçok ihtiyaca çözüm oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sultangazi'de D Caddesi zeminaltı otopark, hizmet tesisi, park ve aile sağlığı merkezi birçok ihtiyaca çözüm oldu

Sultangazi\'de D Caddesi zeminaltı otopark, hizmet tesisi, park ve aile sağlığı merkezi birçok ihtiyaca çözüm oldu
24.12.2025 16:29  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi'nin 50. Yıl Mahallesi D Caddesi'nde açtığı yeni otopark, park ve aile sağlığı merkezi, mahallelilerin birçok ihtiyacına çözüm sundu. Otopark, trafik yükünü azaltırken, oyun grupları da çocuklar için eğlence kaynağı oldu.

Sultangazi Belediyesi'nin bu yıl hizmete açtığı 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Zeminaltı Otopark, Hizmet Tesisi, Park ve Aile Sağlığı Merkezi, mahallelilerin birçok ihtiyacına çözüm oldu. Otopark, bölgenin park yükünü önemli ölçüde alırken oyun grupları da minik ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

İlçeyi önemli projelerle buluşturan Sultangazi Belediyesi, trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalardan biri olan 50.Yıl Mahallesi'nde inşa ettiği hizmet tesisini bu yılbaşında hizmete açmıştı. 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Otopark, Yeşil Alan, Hizmet Tesisi ve ASM bölgedeki önemli bir boşluğu da doldurdu.

Vatandaşlar 3 katlı yeraltı otoparkına güvenli bir şekilde araçlarını bırakırken aynı zamanda sokak aralarındaki park yükünü de hafifletmiş oldu.

Yeşil alanlar ile oturma grupları, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları ziyaretçilerin akınına uğruyor. Gençler spor yapmanın keyfine varırken, minikler gönüllerince eğleniyor. Anne- babalar da rahat bir nefes alıyor. Ayrıca tesiste yer alan aile sağlık merkezi ve çok amaçlı salon ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

Belediyecilik çözüm demek

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Mahalle Tesislerimiz gerçekten bizim en önemli hizmetlerimizden birisi. Çünkü burada bir yaşam oluşturuyoruz, farklılık katıyoruz. 7'den 77'ye herkese hitap eden özellikleriyle vatandaşımızın tek bir çatı altında birçok ihtiyacını giderebilmesine imkan sağlıyoruz. Bu nokta trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu ve mahalle aralarında araç park sorununun yaşandığı bir noktaydı. Tesiste yer alan yaklaşık 300 araçlık kapasiteli otoparkımızla bölgemizin önemli bir sorunumuzu daha çözüme kavuşturmuş olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sultangazi, trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de D Caddesi zeminaltı otopark, hizmet tesisi, park ve aile sağlığı merkezi birçok ihtiyaca çözüm oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:18:55. #7.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de D Caddesi zeminaltı otopark, hizmet tesisi, park ve aile sağlığı merkezi birçok ihtiyaca çözüm oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.